POL-LB: BAB 81/Pleidelsheim: Auffahrunfall mit 95.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) – Zwei leicht verletzte Personen und einen

Sachschaden in Höhe von etwa 95.000 Euro forderte ein Unfall, der

sich am Dienstag gegen 10.35 Uhr zwischen den Anschlussstellen

Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord in Fahrtrichtung Stuttgart

ereignete. Auf der Autobahn 81 hatte sich ein Stau gebildet, worauf

ein 20-Jähriger, der einen LKW mit Anhänger fuhr, und ein 38 Jahre

alter Sattelzuglenker, der sich hinter dem 20-Jährigen befand,

abbremsten und wohl auch ihre Warnblinkeinrichtungen einschalteten.

Ein von hinten herannahender 41-Jähriger, der ebenfalls in einem

Sattelzug saß, bemerkte dies wohl zu spät, fuhr auf und schob den

Sattelzug des 38-Jährigen auf das LKW-Anhänger-Gespann. Der

41-Jährige wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste durch

die Feuerwehr befreit werden. Anschließend brachte ihn der

Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Mann erlitt leichte

Verletzungen. Auch der 38-Jährige wurde leicht verletzt. Insgesamt

befanden sich 53 Einsatzkräfte und sieben Fahrzeuge der Freiwilligen

Feuerwehren Asperg, Freiberg am Neckar und Marbach am Neckar vor Ort.

Die beiden Sattelzüge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Zunächst mussten der rechte und der mittlere

Fahrstreifen gesperrt werden. Gegen 12.00 Uhr war die mittlere Spur

wieder befahrbar. Der Sperrung des rechten Fahrstreifens und der

Standspur dauerte bis kurz vor 14.00 Uhr an.

