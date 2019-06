POL-WE: Unfallflucht nach riskantem Überholmanöver auf der Autobahn 5 ++ PKW contra LKW ++ Mazda in Bad Nauheim angefahren

Friedberg (ots) – Audifahrer überholte rechts und flüchtet

Autobahn 5: Unfallflucht beging der Fahrer eines schwarzen Audi am

Montag nach einem Unfall auf der Autobahn 5 zwischen Friedberg und

Ober-Mörlen. Gegen 09.20 Uhr überholte der Audifahrer den grauen

Toyota einer 49-Jährigen aus Frankreich, indem er verbotswidrig

rechts an ihr vorbeifuhr. Da der Audifahrer direkt nach dem

Überholvorgang vor der Toyotafahrerin einscherte, wich diese nach

links aus, um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu vermeiden. Dabei kam

sie mit ihrem Toyota gegen die Schutzplanke und beschädigte ihn am

Reifen, so dass der PKW nicht mehr fahrbereit war. Der Audifahrer

fuhr nach dem Unfall und seinem riskanten Überholmanöver davon. Die

Autobahnpolizei Mittelhessen, Tel. 06033-7043-5010, bittet um

Hinweise auf das Kennzeichen des Audis, dessen Fahrer und sucht

Zeugen des Vorfalls.

*

PKW contra LKW

Autobahn 5: Leichte Verletzungen zog sich eine 29-jährige

Rosbacherin am Montag, gegen 16.30 Uhr, bei einem Unfall zwischen dem

Bad Homburger Kreuz und Friedberg zu. Kurz vor der Anschlussstelle

Friedberg wollte die Rosbacherin von der rechten Fahrspur auf die

freigegebene Standspur wechseln und übersah dabei vermutlich den dort

fahrenden Sattelzug. Es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und LKW,

wobei ein Schaden von rund 25.000 Euro entstand. Der PKW musste

abgeschleppt werden.

*

Unfallflucht

Bad Nauheim: Zeugen nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des

Aldi-Marktes in der Hubert-Vergölst-Straße sucht die Polizei in

Friedberg, Tel. 06031-601-0. Zwischen 12 und 12.20 Uhr am Montag

stieß ein Parkplatznutzer gegen einen dort geparkten schwarzen Mazda

5, verursachte an diesem einen Schaden von etwa 900 Euro und fuhr

anschließend davon.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151

E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen – Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Mittelhessen – Pressestelle Wetterau | Publiziert durch presseportal.de.