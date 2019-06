POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Sonne geblendet? Auffahrunfall auf der B39 mit zwei Leichtverletzten

Schwetzingen (ots) – Da sie eigenen Angaben zufolge von der Sonne

geblendet worden ist, fuhr eine 37-jährige Opel-Fahrerin am

Montagmorgen, gegen 8:30 Uhr, auf der B39 auf den Ford einer

51-Jährigen auf. Beide Autofahrerinnen waren auf dem rechten

Fahrstreifen in Richtung Schwetzingen unterwegs, als es kurz vor der

Abfahrt zur A6 in Fahrtrichtung Heilbronn zu dem Unfall kam. Durch

die Kollision zogen sich die Autofahrerinnen leichte Verletzungen zu

und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge waren

nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand

Sachschaden in Höhe von über 8.000 Euro.

