POL-F: 190625 – 683 Frankfurt-Griesheim: Trickdieb treibt sein Unwesen

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern Morgen erbeutete ein Trickdieb in

der Kattowitzer Straße 800 Euro und ein Sparbuch aus der Wohnung

eines Rentners. Kurz zuvor blieb vermutlich der gleiche Täter in der

Tarnowitzer Straße bei einem anderen Rentnerpaar erfolglos.

Gestern, gegen 08:30 Uhr, klingelte ein angeblicher

Telekommitarbeiter bei einem 79- bzw. 80-jährigen Frankfurter

Ehepaar. Er gab an, ein Kabel bezüglich des Telefon- und

Internetempfangs überprüfen zu müssen und betrat die Wohnung. Die

pfiffigen Wohnungsinhaber ließen ihn jedoch keine Sekunde aus den

Augen, so dass er keine Gelegenheit zum Klauen hatte und

unverrichteter Dinge ging. Kurz darauf, gegen 09:00 Uhr, war er dann

aber in der Kattowitzer Straße mit der gleichen Masche erfolgreich.

Hier gelang es ihm, den 89-jährigen Bewohner unter einem Vorwand in

einen anderen Raum zu locken. Diese Zeit nutzte der Gauner, um 800

EUR Bargeld sowie ein Sparbuch mitgehen zu lassen.

Täterbeschreibung:

Männlich, 175-185 cm groß und kräftig. Dunkle kurze Haare und

bekleidet mit dunklem Hemd und dunkler Hose. Sprach gebrochen Deutsch

und führte ein Tablet / Gerät mit.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 /

755-52499 entgegen. (K24 – AG SÄM)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. – Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm







