POL-MA: Mannheim-Oststadt: Unfall auf Parkplatz am Nationaltheater – BMW-Fahrerin geflüchtet – Weitere Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Auf einem Parkplatz am Nationaltheater in der

Hebelstraße beschädigte am Montagabend, gegen 20:50 Uhr, eine bislang

unbekannte BMW-Fahrerin einen geparkten 3er BMW und machte sich im

Anschluss aus dem Staub. Zeugen beobachteten, wie die Verursacherin

beim Ausparken mit ihrem blauen 3er BMW den betroffenen PKW im

Heckbereich touchierte und dann davonfuhr. Der Schaden wird auf ca.

2.000 Euro geschätzt.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu der flüchtigen Fahrerin geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt

unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

