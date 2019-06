POL-GÖ: (392/2019) Unbekannter klaut Fahrrad nach Unfall im Kreisverkehr

Göttingen (ots) – Göttingen, Kreisverkehr

Godehardstraße/Königsallee Montag, 17. Juni 2019, gegen 10.35 Uhr

GÖTTINGEN (mb) – Ein 38 Jahre alter Radfahrer aus Göttingen ist

letzte Woche Montag (17.06.19) bei einem Sturz verletzt worden. Der

Verkehrsunfall ereignete sich gegen 10.35 Uhr im Kreisverkehr

Godehardstraße/Königsallee.

Nach ersten Informationen fuhr der Fahrradfahrer aus der

Godehardstraße auf dem Radweg in den Kreisverkehr ein. Hier kam es

dann zu einem Zusammenstoß mit dem VW Tiguan eines 85-jährigen

Göttingers. Bei der Kollision stürzte der 38-Jährige mit seinem Rad

auf die Fahrbahn. Er wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in

ein Göttinger Krankenhaus gebracht.

Nach der Unfallaufnahme wurde das beschädigte Fahrrad an einem

Baum in unmittelbarer Nähe zum Unfallort abgestellt. Die Ehefrau des

Radfahrers wollte es nur kurze Zeit später dort abholen. Allerdings

kam ihr ein Unbekannter zuvor, denn als sie an besagter Stelle

eintraf, war das Fahrrad nicht mehr da.

Bei dem Rad handelt es sich um ein mattschwarzes Herrensportrad

ohne Markenaufdruck. Es ist ausgestattet mit einem Rennradlenker mit

schwarzem Lenkerband und „Shimano Ultegra“ Brems-/Schalthebeln. Der

Wert des Fahrrades beläuft sich auf etwa 900 Euro.

Von dem Fahrraddieb fehlt bislang jede Spur.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der

Telefonnummer 0551/491-2215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Göttingen | Publiziert durch presseportal.de.