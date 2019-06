POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Bei Einbruch in Café leere Kasse geklaut – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – In der Langen Rötterstraße/Ecke Kobellstraße

brach ein bislang unbekannter Täter zwischen Sonntag, 21 Uhr und

Montag, 8:45 Uhr, in ein Café ein und stahl eine leere Registerkasse.

Der Unbekannte hatte auf bislang ungeklärte Art und Weise die

Eingangsschiebetür aufgebrochen und war so ins Innere gelangt. Er

durchsuchte im Schankraum mehrere Getränkekühlfächer, ließ aber, bis

auf die Kasse, nichts mitgehen. Die Höhe des Sachschadens schlägt mit

mehreren hundert Euro zu Buche.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.:

0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

