POL-IZ: 190625.5 Itzehoe: Falscher Microsoft-Mitarbeiter erfolgreich

Itzehoe (ots) – Bereits am 20. Juni 2019 ist es einem angeblichen

Mitarbeiter von Microsoft gelungen, durch Trickserei an diverse Daten

eines Itzehoers zu gelangen und mit diesen Kontoabhebungen zu

tätigen. Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei erneut dringend vor

den Machenschaften von Telefonbetrügern.

Zur Mittagszeit erhielt der Geschädigte einen Anruf eines

englischsprachigen Mannes, der sich als Microsoft-Angestellter

ausgab. Über eine Fernwartungssoftware verschaffte sich der

Unbekannte in dem mehrstündigen Telefonat Einblick in den Rechner des

Anzeigenden. In einem weiteren Gespräch ließ der Gauner den

55-Jährigen sein Handy anschalten und gelangte außerdem an ein Foto

des Opfers. Letztlich erfragte der Täter derart viele Daten, dass es

ihm möglich war, über das Barclaycard-Konto des Itzehoers insgesamt

mehr als 3.000 Euro ins Ausland zu überweisen. Weil das

Kreditkartenunternehmen die ungewöhnlichen Kontobewegungen

registrierte, hielt es mit dem Geschädigten Rücksprache. Auf diesem

Wege erfuhr der Mann von den Machenschaften der Betrüger und erhielt

sein Geld per Rückbuchung glücklicherweise wieder.

