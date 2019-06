POL-FR: Bad Säckingen: Boot beim Kraftwerk Rheinfelden schwer beschädigt geborgen – Liegeort Bad Säckingen – Zeugensuche!

Freiburg (ots) – Ein schwer beschädigtes Boot wurde am

Sonntagmorgen, 23.06.2019, beim Kraftwerk in Rheinfelden aus dem

Rhein geborgen. Der Liegeort dieses Bootes war Bad Säckingen. Dort

war es am Samstag, gegen 14:00 Uhr, noch. Danach wurde die Sicherung

des Bootes von Unbekannten gewaltsam gelöst. Entweder wurde es im

Anschluss gefahren oder es trieb führerlos stromabwärts. Jedenfalls

überwand es das Kraftwerk Schwörstadt und blieb schließlich am Rechen

des Kraftwerkes Rheinfelden liegen. Das ca. 30 Jahre alte Beiboot mit

rotem Längsstreifen wurde dabei schwer beschädigt. Auch der

Außenbordmotor fehlte. Ob dieser gestohlen oder abgerissen wurde, ist

unbekannt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 6000 Euro. Das

Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Wem das

Boot auf dem Rhein aufgefallen war oder wer sonstige Hinweise geben

kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07761 934-0 zu

melden.

