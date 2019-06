POL-DA: Rüsselsheim: Polizei stellt rund 11 Kilogramm Marihuana und über 200 Gramm Kokain sicher

Rüsselsheim (ots) –

Zwei Streifen der Polizeistation Rüsselsheim waren am Montagmittag

(24.06.) auf der Suche nach einer per Haftbefehl gesuchten Frau. Weil

als möglicher Aufenthaltsort von ihr eine Anschrift in der

Hans-Sachs-Straße in Rüsselsheim bekannt war, wollten sich die

Beamten dort nach der Dame erkundigen.

Der Wohnungsinhaber öffnete jedoch auf Anweisung der Beamten nicht

die Tür. Die Polizisten vernahmen stattdessen den Geruch von Cannabis

aus den Räumlichkeiten und witterten zudem sofort, dass hier etwas

ganz und gar nicht stimmte. Die Ordnungshüter traten daraufhin nach

vorheriger Androhung die Tür ein. Der Wohnungsinhaber war da bereits

aus dem 2. Stockwerk durch ein geöffnetes Fenster geflüchtet.

Den Streifenbeamten wurde anschließend auf den ersten Blick klar,

dass sie sich in der Wohnung eines Drogenhändlers befanden, woraufhin

sie das Rauschgiftkommissariat verständigten.

Durch die Rauschgiftermittler des Kriminalkommissariats 34 der

Kripo Rüsselsheim wurde sofort der Tatort übernommen und die

Ermittlungen eingeleitet. Durch den Erkennungsdienst wurden vor Ort

Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

In der Wohnung konnten insgesamt rund 11 Kilo Marihuana und 235

Gramm Kokain aufgefunden werden. Hinzu kommen Verpackungsmaterialien,

die offenbar zum Verpacken der Drogen für den Straßenhandel genutzt

werden sollten. Die Drogen haben einen Straßenverkaufswert von etwa

160.000 Euro.

Die Fahndung nach dem geflüchteten Täter sowie Ermittlungen zu den

Hintermännern dauern an.

