POL-PPWP: Unfall in der Stadt -Schaulustige behindern Einsatz

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer leicht verletzt

ins Krankenhaus mussten, kam es am Montagabend. Ein 39-Jähriger

befuhr die Haagstraße in Richtung Innenstadt und wollte dort rechts

in die Rudolf-Breitscheid-Straße abbiegen. Hierbei übersah der Mann

einen 42-jährigen Pizzalieferanten, der an einer roten Ampel wartete

und krachte mit voller Wucht gegen dessen Auto. Durch den

Zusammenstoß prallte der Wagen des 39-Jährigen gegen einen Lichtmast,

der PKW des Pizzalieferanten wurde gegen eine Hauswand geschoben.

Während der Unfallaufnahme zeigte sich der Verursacher äußerst

aggressiv gegenüber den Polizeibeamten und wehrte sich zudem immens

gegen ärztliche Untersuchungen. Bei ihm stellten die Beamten außerdem

deutliche Anzeichen für Alkohol- und Drogeneinfluss fest, einen

Drogentest verweigerte er. Doch so leicht konnte sich der 39-Jährige

nicht aus der Affäre ziehen, denn im Krankenhaus wurde ihm eine

Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht noch aus.

Kaum zu fassen: Knapp 100 (!) Schaulustige versammelten sich rund

um den Unfall und behinderten Polizei- und Rettungseinsatz. Einige

davon filmten die Szenerie und machten Fotos. Mehrere Streifen

mussten deshalb anrücken, um die „Gaffer“ wegzuschicken. Hierbei

wurden Platzverweise ausgesprochen.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Lichtmast musste

aufgrund seiner Beschädigung zur Sicherheit entfernt werden.

Insgesamt war die Rudolf-Breitscheid-Straße am Pfaffplatz für 2

Stunden vollgesperrt. |slc

