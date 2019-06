POL-NI: Stadthagen-Polizei sucht Eigentümer von Fahrrädern

Nienburg (ots) –

(BER)Beamte der Polizei Stadthagen waren im Rahmen von

Ermittlungen auf einen im Internet angebotenen Fahrrad-Akku gestoßen,

der nachweislich entwendet worden war. Der Besitzer des Accounts bei

einer großen Verkaufsplattform hatte noch weitere Fahrradteile im

Angebot, von denen einige zu angezeigten Diebstählen passten. Die

Staatsanwaltschaft Bückeburg beantragte daraufhin einen

Dursuchungsbeschluss gegen den 20-jährigen Tatverdächtigen aus

Stadthagen. Am Montagmorgen, 17.06.2019 durchsuchten Beamte der

Stadthäger Polizeidienststelle das Wohnhaus sowie das Grundstück in

der Innenstadt. In einem Gartenschuppen wurden die Einsatzkräfte

fündig. Dutzende von Rädern und Fahrradteile konnten beschlagnahmt

werden, wobei lediglich ein Teil der sichergestellten Sachen

angezeigten Straftaten zugeordnet werden konnte. Um weitere

Geschädigte zu erfassen, hat die Dienststelle Fotos auf ihrer

Homepage eingestellt. Wer dort sein Eigentum wiedererkennt, wird

gebeten, sich unter 05721 / 40040 mit dem Kommissariat in Verbindung

zu setzen. Hier findet man die Fotos:

https://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaum

burg/polizeikommissariate/stadthagen/

