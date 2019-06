POL-PDNW: Senior auf Fahrrad bei Unfall verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) –

Bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern morgen in der

Peter-Koch-Straße ereignete, streifte eine 45-jährige Autofahrerin

beim Vorbeifahren einen 85-jährigen Radfahrer am Lenker, so dass

dieser zu Fall kam. Er wurde mit Schürfwunden am Ellbogen und

Prellungen im Schulterbereich ins Krankenhaus Neustadt gebracht. Er

soll heute entlassen werden.

