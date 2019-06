API-TH: A 9 nach Lkw-Unfall noch bis Mittag Richtung Berlin gesperrt

Bad Lobenstein (ots) – Die A 9 bleibt nach einem Lkw-Unfall am

Dienstagmorgen bei Bad Lobenstein noch bis in die Mittagsstunden in

Richtung Berlin voll gesperrt. Der Klärschlamm muss von der Fahrbahn

beseitigt und diese anschließend gereinigt werden. Auch muss der Lkw

mit einem Kran geborgen werden. Der Klärschlamm ist als Gefahrgut

(UN60-2811)eingestuft, jedoch nicht außerordentlich giftig. Es ist

der Kontakt mit Haut und Augen zu vermeiden. Der Verkehr, welcher

seit dem Unfall dahinter warten musste, wurde zwischenzeitlich über

den provisorisch beräumten Standstreifen an der Unfallstelle vorbei

geleitet. Der normale Verkehr wird weiterhin an der Anschlussstelle

Bad Lobenstein von der Autobahn ab- und umgeleitet. Der entstandene

Sachschaden beläuft sich auf 90.000 Euro.

