POL-MTK: Sondermeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 25. Juni 2019

Hofheim (ots) – Auseinandersetzung endet mit zwei schwerverletzten

Personen, Hofheim, Zeilsheimer Straße, Dienstag, 25. Juni 2019, 00.15

Uhr

(dkn)In der Nacht zu Dienstag kam es in Hofheim am Taunus zu einer

körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, infolge

welcher zwei Menschen lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach

dem derzeitigen Ermittlungsstand trafen die Beteiligten bereits am

Montagabend im Bereich eines Restaurants in der Hofheimer Innenstadt

aufeinander. Zu diesem Zeitpunkt entwickelte sich ein Streit zwischen

zwei 23 und 39 Jahre alten Männern und einem 42-jährigen Angestellten

des Restaurants. Nachdem dieser durch die beiden Täter angegriffen

und verletzt worden war, wurden die Männer festgenommen und auf die

Polizeistation Hofheim sistiert. Nach Abschluss aller polizeilichen

Maßnahmen, unter anderem einer erkennungsdienstlichen Behandlung,

wurden sie wieder entlassen.

Offenbar trafen der 23-Jährige, der 39-Jährige sowie zwei

Begleiter dann gegen 00.15 Uhr wieder auf den Restaurantmitarbeiter,

als dieser zu Fuß und in Begleitung eines weiteren Mannes auf der

Zeilsheimer Straße unterwegs war. Es kam zu einer erneuten

Auseinandersetzung, bei welcher auch ein Schlagwerkzeug und ein

Messer zum Einsatz kamen. Letzten Endes wurden der 23-Jährige und der

39-Jährige durch Messerstiche verletzt. Diese Verletzungen waren

potenziell lebensgefährlich, nach entsprechenden medizinischen

Maßnahmen besteht aktuell jedoch keine Lebensgefahr mehr. Beide

wurden stationär in Krankenhäusern aufgenommen. Auch der 42-Jährige

wurde verletzt und musste ambulant medizinisch versorgt werden,

ebenso die drei weiteren Personen, deren genaue Rolle bei der

Auseinandersetzung derzeit noch nicht vollständig geklärt ist.

Für die Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort musste die Zeilsheimer

Straße für mehrere Stunden gesperrt werden.

Die Kriminalpolizei Hofheim hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 06192-20

79 0 zu melden.

