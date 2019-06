POL-MR: Wild unterwegs – vermehrt Wildunfälle

Marburg-Biedenkopf (ots) –

Landkreis

Allein in der Nacht zum Dienstag, 25. Juni, nahm die Polizei vier

gemeldete Wildunfälle auf, einen in Marburg, einen in Biedenkopf,

einen in Neustadt und einen an der Grenze zum Schwalm-Eder-Kreis. Bei

den Unfällen mit zwei Rehen und einem Wildschwein, in einem Fall

konnte der Fahrer nicht sagen, um was für ein Tier es sich handelte,

da das Tier nach der Kollision flüchtete, blieben alle Autofahrer

glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von

insgesamt mehreren Tausend Euro.

Bereits bei der Veröffentlichung der Verkehrsunfallstatistik waren

Wildunfälle ein Thema. Alle 6 Stunden passiert statistisch gesehen im

Landkreis Marburg-Biedenkopf ein Verkehrsunfall. Insgesamt waren im

Jahr 2018 1.390 der 4838 Verkehrsunfälle ein Wildunfall. Das

entspricht einem Anteil von 28,7 Prozent!

Bei 16 dieser Wildunfälle gab es einen schwer und 15 leicht

Verletzte.

Der Aufprall eines Tieres ist heftig und wird oftmals

unterschätzt. Die Tiere überleben die Kollision meistens nicht.

Besonnenes und richtiges Verhalten ist mitentscheidend dafür, dass es

bei einem Zusammenstoß mit einem Tier „nur“ beim Sachschaden bleibt.

„Es gibt für jeden Autofahrer durchaus Möglichkeiten, einen

Wildunfall zu vermeiden oder zumindest den Schaden möglichst gering

zu halten!“, sagte Thorsten Samsa, der Leiter des Regionalen

Verkehrsdienstes Marburg anlässlich der Veröffentlichung der

Statistik und gab gleich ein paar Tipps und Hinweise.

1. Fuß vom Gas, wenn Sie in Waldstücken, an unübersichtlichen

Wald- und Feldrändern oder dort wo es bereits Warnschilder wegen

Wildwechsels gibt, unterwegs sind. 2. Besser ein kontrollierter

Zusammenstoß als ein unkontrolliertes Ausweichen! 3. Lenkrad

festhalten, geradeaus fahren und bremsen. 4. Riskante Ausweichmanöver

gefährden den Gegenverkehr und Sie selbst. 5. Achten Sie auf die

Warnschilder! Aufgrund bestimmter Auswertungen werden die

Warnschilder vor allem an Strecken aufgestellt, wo es besonders

häufig zu Wildwechsel kommt. 6. Besondere Wachsamkeit beim Befahren

von neuen, durch den Wald führenden Straßen. 7. Fernlicht bewirkt,

dass die Augen des Wilds wie Rückstrahler wirken. Das Wild ist daher

früher erkennbar. 8. Abblenden und bremsen bei Wildwechsel!

Kontrolliert bremsen und hupen, wenn Wild auf der Straße steht. 9.

Vorsicht Nachzügler! Wildtiere treten meist in Gruppen auf. Kam es

bereits zum Wildwechsel, so ist damit zu rechnen, dass weitere Tiere

folgen. Kommt es zum Unfall, ist die Unfallstelle abzusichern und die

Polizei zu verständigen. Die Polizei verständigt den zuständigen

Jagdpächter. Auf keinen Fall sollten Sie ein Tier nach einem Unfall

einladen und mitnehmen. Damit würde man sich wegen Jagdwilderei

strafbar machen.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127

E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen – Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Mittelhessen – Pressestelle Marburg-Biedenkopf | Publiziert durch presseportal.de.