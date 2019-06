POL-OG: Zell am Harmersbach – Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Zell am Harmersbach (ots) – Beim Einfahren von einem Supermarkt in

die Hauptstraße musste am Samstag gegen 11 Uhr ein 68-Jähriger mit

seinem Smart verkehrsbedingt anhalten. Ein bislang unbekannter

Fahrzeuglenker fuhr auf den wartendenden 68-Jährigen auf. Dieser

bemerkte in seinem Smart zwar ein leichtes Ruckeln fuhr aber dennoch

weiter. Er stellte erst später einen Schaden von circa 1000 Euro an

der Stoßstange hinten rechts fest. Zeugen werden gebeten sich beim

Polizeiposten Zell am Harmersbach, Telefon: 07835 54749-0, zu melden.

/ag

