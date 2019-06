POL-PIKIR: Einbruchdiebstahl in Gaststätte

Bad Sobernheim (ots) – Durch unbekannte Täter wurde in der Nacht

vom 24.06 auf den 25.06.19 gegen 03.30h in eine Gaststätte in der

Großstraße 1 in Bad Sobernheim eingebrochen. Die Täter schlugen eine

Fensterscheibe ein und drangen durch diese in die Gaststätte ein. In

der Gaststätte wurden mehrere Spielautomaten aufgebrochen. Die Täter

flüchteten nach der Tat in Richtung Mauergasse. Täterhinweise bitte

an die Polizei Kirn: 06752-1560

