FW-EN: Wetter – vermeintlicher Waldbrand im Ortsteil Esborn

Wetter (Ruhr) (ots) – Der Löschzug III (Wengern / Esborn) und die

Drehleiter der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurden am heutigen Montag um

20:57 Uhr zu einem vermeintlichen Waldbrand an der Albringhauser

Straße alarmiert. Nach einer ersten Erkundung vor Ort, konnte schnell

Entwarnung werden. An der genannten Einsatzstelle wurde ein

ordnungsgemäß angemeldetes Johannisfeuer betrieben. Die Einsatzkräfte

brachen daraufhin den Einsatz ab und konnten nach guten zwanzig

Minuten den Heimweg antreten.

