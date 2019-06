POL-ME: Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden – Ratingen – 1906131

Mettmann (ots) –

Am Montagmorgen des 24.06.2019, gegen 06.45 Uhr, befuhr ein

51jähriger Reisender aus Indonesien mit seinem VW Tiguan die

Bissingheimer Straße in Fahrtrichtung Breitscheider Weg. In Höhe der

Auffahrt zur A524 beabsichtigte er nach links auf die Autobahn in

Fahrtrichtung Düsseldorf abzubiegen und stieß mit einem

entgegenkommenden 43jährigen Ratinger zusammen, der mit seinem Honda

Jazz die Bissingheimer Straße in Fahrtrichtung Duisburg befuhr. Durch

den Zusammenstoß wurde der Honda auf einen Suzuki eines 56jährigen

Duisburgers geschoben, der zu dem Zeitpunkt in der Ausfahrt der A524

verkehrsbedingt wartete.

Sowohl der Fahrer des Tiguan, als auch der Honda Fahrer wurden

schwer verletzt mit dem Rettungswagen in eine Duisburger Klinik

gebracht, wo sie stationär verblieben. Der 56jährige Duisburger und

seine Beifahrerin blieben unverletzt. An allen nicht mehr

fahrbereiten Pkw entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen

Bereich. Sie wurden durch einen örtlichen Abschleppdienst

abgeschleppt.

Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der

Bergungs- und Aufräumarbeiten für ca. zwei Stunden gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

– Polizeipressestelle –

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Mettmann | Publiziert durch presseportal.de.