POL-HI: Zwei Verkehrsunfallfluchten in Holle

Hildesheim (ots) – Holle (kaw) Am Montag, den 24.06.2019, kam es

in Holle zu zwei Verkehrsunfallfluchten. In der Zeit zwischen 12:00

Uhr – 17:00 Uhr beschädigte ein unbekanntes Verursacherfahrzeug beim

Befahren der Marktstraße in Richtung Sottrum in Höhe Hausnummer 1

einen ordnungsgemäß, in einer Parkbucht, abgestellten VW Golf. An dem

beschädigten Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden von 3000 EUR.

Wenige Meter weiter beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer in

der Zeit zwischen 14:50 Uhr – 20:15 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in der

Binderschen Straße 5 einen ebenfalls in einer Parkbucht abgestellten

Renault. Hier beläuft sich der Schaden bei ca. 500 EUR.

In beiden Fällen entfernten sich die Unfallverursacher unerlaubt

vom Unfallort. Die Polizei Bad Salzdetfurth nimmt tatrelevante

Hinweise unter der Telefonnummer 05063/901-0 entgegen.

