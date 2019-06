POL-OL: ++Verkehrsunfall mit einem brennenden PKW und drei leicht verletzten Personen++

Oldenburg (ots) –

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Neuenburger Straße (L 815)

in 26655 Westerstede, sind am 24.06.2019, gg. 17:55 Uhr drei Personen

leicht verletzt worden. Ein PKW fing nach dem Zusammenstoß am

Fahrbahnrand an zu brennen. Die beiden Insassen hatten das Fahrzeug

bereits verlassen. In Höhe der Einmündung Brökenweg übersieht der

19-jährige Fahrzeugführer beim Abbiegen in den Brökenweg in

Fahrtrichtung Westerstede den entgegenkommenden bevorrechtigten

Fahrzeugführer. Es kommt zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der PKW des Unfallverursachers fing durch den Zusammenstoß Feuer und

brannte an der Unfallstelle vollständig aus. Die FFW der Stadt

Westerstede, sowie der Rettungsdienst Ammerland waren vor Ort. Nach

der Erstversorgung vor Ort wurden alle Beteiligten in die Klinik

verbracht.

