POL-PDMT: Nachtragsmeldung – Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Zweirad in Alpenrod

Alpenrod (ots) – Am Montag, den 24.06.2019, gegen 18:00 Uhr kam es

auf der L281 zwischen Nistertal und Alpenrod zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem Pkw und einem Roller. Beide Fahrzeuge waren in

Richtung Alpenrod unterwegs, als der Pkw den vor ihm fahrenden Roller

überholte. Dieser bog zeitgleich nach links in Richtung eines

Feldweges ab, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Der 25-jährige Rollerfahrer wurde schwerstverletzt und mit einem

Rettungshubschrauber abtransportiert. Die 22-jährige Pkw-Fahrerin,

sowie die weiteren Fahrzeuginsassen, blieben unverletzt. Es entstand

ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR. Die L281 war für die

Unfallaufnahme für ca. 2,5h gesperrt. Ein Unfallgutachter war vor

Ort.

