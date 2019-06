POL-GT: PKW – Fahrer bei Baumunfall schwer verletzt, Notfall-App „Irena“ bewährt sich

Gütersloh (ots) – Gütersloh (AK) – Am Montag, dem 24.06.2019,

gegen 18.02 Uhr, befuhr ein 18jähriger Steinhagener die Haller Straße

ortsauswärts. Kurz hinter der Einmündung Im Eichengrund kam er in

einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn

ab, fuhr dort in einen Graben und kam dann an einem Baum zum

Stillstand. Der junge Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sehr

schnell waren drei „mobile Retter“ am Ort, die durch die Notfall-App

„Irena“ alarmiert worden waren, und leisteten Erste Hilfe. Der Mann

wurde dann nach weiterer Erstversorgung durch Rettungskräfte und

Notarzt in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur

Unfallursache dauern an, aufgrund der vorgefundenen Gesamtsituation

ist ein internistischer Hintergrund nicht auszuschließen. Es entstand

ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

