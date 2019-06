POL-MA: Unfallflucht – Wohnmobil in Heidelberg beschädigt – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am 24.06.2019 wurde in Heidelberg Nord, in der

Bachstraße, ein Wohnmobil von einem anderen Verkehrsteilnehmer

beschädigt. Das am linken Fahrbahnrand abgestellte Wohnmobil, wurde

in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr, an der rechten Fahrzeugseite

beschädigt. Der Unfallverursacher ging flüchtig. Zeugen die den

Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem zuständigen

Polizeirevier in Heidelberg- Nord unter der Rufnummer 06221-45690 zu

melden.

