POL-PDWIL: Entwichenes Autogas löst Feuerwehreinsatz aus

Wittlich (ots) – Am 24.06.2019 teilt ein Pkw-Fahrer gegen 17:30

Uhr der Polizei in Wittlich mit, dass er soeben an einer

LPG-Tankstelle sein Fahrzeug getankt habe. Nach Abschluss des

Tankvorgangs nimmt er einen lauten Knall wahr und unter seinem

Fahrzeug tritt Qualm hervor. Durch die unmittelbar verständigte

Feuerwehr wurde festgestellt, dass das Überdruckventil am Tank

vermutlich aufgrund der Hitze „abgeblasen“ hat und dadurch den Knall

sowie der Qualm verursacht wurde.

