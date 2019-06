POL-KN: Einzelmeldung für die Landkreise Ravensburg und Sigmaringen

Konstanz (ots) –

Ravensburg – Pfullendorf – Bad Saulgau

Verlust eines Transportanhängers für Pkw mit schwarzem Audi A3

Ein 56-jähriger, ortsunkundiger Mann aus Nordrhein-Westfalen

erschien am Samstagabend beim Polizeirevier Weingarten und teilte

mit, dass er seinen Transportanhänger mit einem schwarzen Audi A3,

der auf dem Transportanhänger aufgeladen steht, seit Donnerstag nicht

aufzufinden vermag. Der Mann gab an, dass er den Audi am Donnerstag

in Baindt abgeholt habe und anschließend von Baindt aus in Richtung

Sigmaringen gefahren sei, um in Meßkirch ein weiteres Fahrzeug

aufzuladen. Auf der Fahrt von Baindt in Richtung Meßkirch habe er am

Zugfahrzeug einen technischen Defekt erlitten, weshalb er nicht

weiterfahren konnte. Zwei Männer mit einem Mercedes Sprinter hätten

ihn nach Ravensburg abgeschleppt. Den Transportanhänger mit dem Audi

A3 habe er am Ort der Panne abgestellt und zurückgelassen. Nun wisse

er nicht mehr, wo das sei und bat die Polizei um Hilfe. Die beiden

Helfer mit dem Sprinter waren dem Hilfesuchenden ebenso unbekannt wie

die Werkstatt, wohin er abgeschleppt wurde. Der Mann beschrieb den

Ort, wo er seinen Anhänger mit Ladung zurückgelassen hatte, als Dorf

mit einer Steigung und einer auffälligen Kirche oder sonst

auffälligem Bauwerk. Anhand der nicht sicheren Streckenangaben

besteht auch die Möglichkeit, dass seine Fahrt aus Richtung

Weingarten auf der Bundesstraße 30 oder der Bundesstraße 32 in

nördliche Richtung führte.

Hinweise zum Verbleib des Pkw-Transportanhängers der Marke EDUARD,

amtliches Kennzeichen BI-YF3201, mit einem nicht zugelassenen,

schwarzen Audi A3 auf der Ladefläche erbittet das Polizeirevier

Weingarten, Tel. 0751 803-6666. Hilfreich könnte ebenso eine Meldung

der beiden Helfer mit dem Mercedes Sprinter bei der Polizei sein.

