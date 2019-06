POL-MA: BAB 5, St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis): Auffahrunfall, eine leichtverletzte Pkw-Fahrerin

BAB 5, St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Am Montag, kurz

nach 16.00 Uhr, fuhr auf der A 5, in Höhe St. Leon Rot, eine

26-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Renault auf ein abbremsendes

Wohnmobil auf. Dieses wurde wiederum auf den Auflieger einer

Sattelzugmaschine geschoben. Der Fahrer des Sattelzugs hatte aufgrund

des dichten Verkehrs abbremsen müssen. Er, sowie die beiden Insassen

des Wohnmobils wurden nicht verletzt. Die Unfallverursacherin wurde

mit leichteren Blessuren in ein Krankenhaus gebracht. Das Wohnmobil

und der Pkw wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt

werden. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 50.000 Euro. Der

rechte und mittlere Fahrstreifen in Richtung Darmstadt wurde bis

17.30 Uhr gesperrt. Es bildete sich zeitweise ein Rückstau von fünf

Kilometer Länge.

