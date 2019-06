POL-KS: Werra-Meißner-Kreis – Vermisste Person aus Wehretal

Kassel (ots) –

Seit heute Morgen wird die 80jährige Elfriede B. aus einer

Seniorenwohnanlage in Wehretal-Reichensachsen vermisst. Frau B. ist

1,59 m groß, hat graue, schulterlange Haare, trägt eine Brille und

ist von kräftiger Statur. Sie ist bekleidet mit einem schwarzgrau

karierten Blazer. Frau B. könnte sich mit öffentlichen

Verkehrsmitteln bewegen. Hinweise zum Aufenthalt von Frau B. werden

an die Polizei in Eschwege unter 05651-9250 oder das Polizeipräsidium

Nordhessen unter 0561-9100 erbeten.

Westphal, Polizeihauptkommissar

