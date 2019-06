POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) –

Sigmaringen

Einbruch in Kiosk

Gewaltsam Zutritt hat sich ein unbekannter Täter in der Nacht von

Donnerstag auf Freitag auf ein Sportplatzgelände in der Gorheimer

Allee verschafft. Anschließend begab sich der Unbekannte über eine

eingeschlagene Fensterscheibe in das Innere eines Kiosks und

entwendete mehrere Flaschen Alkoholika. Der Gesamtschaden dürfte sich

auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die zur fraglichen Zeit

Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel.

07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Sachschaden von über 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall

entstanden, der sich am Samstag gegen 18.45 Uhr auf der B 32 ereignet

hat. Ein 26-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Bundesstraße aus Richtung

Sigmaringen kommend in Richtung Jungnau, als er am Anfang einer

langen Geraden einen vor ihm befindlichen 29-jährigen Autofahrer

überholen wollte. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, kam

der 29-jährige mit seinem Pkw immer weiter nach links und touchierte

schließlich das Fahrzeug des Überholenden. Der 26-Jährige lenkte

daraufhin bewusst nach links auf den Grünstreifen, um eine weitere

Kollision zu vermeiden. Hierbei überfuhr er einen Leitpfosten. Beide

Fahrzeuge blieben nach dem Unfall weiterhin fahrbereit.

Gammertingen

Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am

heutigen Montag gegen 11.30 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg

zwischen Gammertingen und Harthausen ereignet hat. Den Ermittlungen

der Polizei zufolge befuhr ein 53-jähriger Pkw-Lenker zur Unfallzeit

die Strecke von Gammertingen in Richtung Harthausen und beabsichtigte

trotz aufgrund des Fahrbahnverlaufs eingeschränkter Sicht, einen vor

ihm fahrenden Lkw zu überholen. Hierbei übersah der Mann den

entgegenkommenden Pkw einer 30-jährigen Frau und setzte trotz des

Gegenverkehrs zum Überholmanöver an. Die 30-Jährige musste eine

Vollbremsung einleiten und nach rechts auf das Bankett ausweichen, um

einen Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge zu vermeiden. Hierbei

streifte sie einen Leitpfosten. Zu einer Kollision der beteiligten

Pkw kam es glücklicherweise nicht. Um den genauen Unfallhergang

klären zu können, bittet die Polizei den Fahrer des überholten

Baustellen-Lkw, sich beim Polizeiposten Gammertingen unter Tel.

07574/921687 zu melden. Der Lkw-Fahrer war zwar nach dem Vorfall

zunächst zur Unfallstelle zurückgekehrt, dort aber von den

Beteiligten dann irrtümlicherweise weggeschickt worden, ohne dessen

Personalien festzuhalten.

Bad Saulgau

Unfall mit Segway

Mit schweren Verletzungen musste ein 37-jähriger Segway-Führer am

Sonntag gegen 11.00 Uhr nach einem Verkehrsunfall vom Rettungsdienst

ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war in einer geführten

zehnköpfigen Gruppe auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Hochberg

und Lampertsweiler unterwegs. Der 37-Jährige fuhr hinter einer

61-jährigen Frau und schloss zu ihr auf. Aufgrund Unachtsamkeit

berührten sich die beiden Segway und beide Fahrzeugführer stürzten.

Während die Frau unverletzt blieb, zog sich der Mann schwere

Beckenverletzungen zu. Ein Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

Bad Saulgau-Friedberg

Feuerwehreinsatz nach Gülleaustritt

Am Freitagabend gegen 21 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei

nach Bad Saulgau-Friedberg alarmiert. Zeugen hatten festgestellt,

dass am Gemeindeverbindungsweg zwischen Friedberg und Eschendorf

offenbar Gülle von einem Feld in Richtung Friedbach gelaufen war.

Durch die Feuerwehr wurde eine Sperre errichtet und das Rinnsal

eingedämmt. Wie sich herausstellte, war die Gülle zuvor auf einem

nahegelegenen Feld vermutlich in solcher Menge ausgebracht worden,

dass sie teilweise dort abfloss und den Wasserläufen in Richtung

Friedbach folgte. Ob tatsächlich Flüssigkeit in den Bach gelangt ist,

ist derzeit nicht bekannt. Durch einen Fachmann wurde zur weiteren

Klärung eine Gewässerprobe aus dem Bach entnommen.

