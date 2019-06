POL-NB: Schwerer Flugunfall im Bereich Malchow

Malchow (ots) – Am 24.06.2019 gegen 14:00 Uhr haben zahlreiche

Bürger aus dem Bereich Nossentiner Hütter über den Polizeinotruf

mitgeteilt, dass zwei Militärflugzeuge, sogenannte Eurofighter,

zwischen dem Fleesensee und dem Drewitzer See zusammengestoßen und

abgestürzt sein sollen. Zudem sollen zwei Fallschirme gesichtet

worden sein. Sofort wurden alle verfügbaren Funkstreifenwagen zum

Einsatzort geschickt. Die Beamten konnten bestätigen, dass zwei

Flugzeuge abgestürzt sind. Eine Absturzstelle befindet sich im

Bereich des Fliegerdenkmals zwischen Silz und Jabel in einem

Waldgebiet. Das zweite Flugzeug ist auf einem Feld am Waldrand

südwestlich der Ortschaft Nossentiner-Hütte abgestürzt. Über

verletzte Personen war zunächst nichts bekannt.

Die eingesetzten Polizeibeamten haben sich sofort zum Einsatzort

begeben und mit der Suche nach den Piloten begonnen. Gegen 14:45 Uhr

konnte ein Pilot in etwa 20m Höhe in einem Baum im Bereich

Nossentiner Hütte gefunden und gerettet werden. Er gab sofort ein

Lebenszeichen von sich und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Mit zahlreichen Polizeibeamten, zwei eigenen und einem

Polizeihubschrauber aus Brandenburg, mehreren Polizeidiensthunden,

Beamten der Wasserschutzpolizei, der Bereitschaftspolizei und der

Rettungshundestaffel wurden die Suchmaßnahmen nach dem zweiten

Piloten intensiviert. Gegen 15:50 Uhr wurden Leichenteile in der Nähe

von Silz aufgefunden. Wir können derzeit nicht bestätigen, dass es

sich dabei um den zweiten Piloten handelt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg und der

Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg sind derzeit zur Spurensuche

und -sicherung im Einsatz.

Wir haben in der Buswendeschleife in Nossentin eine mobile

Pressestelle eingerichtet. Zudem haben wir ein Bürgertelefon

geschaltet, welches unter 0800 – 7705577 zu erreichen ist.

Bei weiteren Erkenntnissen wird unaufgefordert nachberichtet.

