POL-KN: Einzelmeldung aus dem Landkreis Konstanz

Unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung

ermittelt die Polizei gegen einen 24-jährigen Autofahrer, der in der

Nacht zum Sonntag gegen 23.30 Uhr mit seinem Pkw versuchte, sich

durch Flucht der Kontrolle an einer stationären gemeinsamen

Kontrollstelle des Zolls und des Polizeireviers Konstanz am Ende der

Ausbaustrecke der B 33 in Richtung Konstanz zu entziehen. Die

Verfolgung wurde unverzüglich durch ein Zivilfahrzeug mit Blaulicht

und einen Streifenwagen aufgenommen. Der 24-Jährige fuhr mit hohem

Tempo in Richtung Konstanz, wobei die Beamten beobachten konnten, wie

der junge Mann in Höhe Hegne mehrere Fahrzeuge überholte. Im

Anschluss bog der Autofahrer an der Kreuzung Waldsiedlung nach rechts

ab und folgte der Bundesstraße weiter. Im Baustellenbereich, kurz

vor der Abfahrt Reichenau, fuhr er auf die Gegenfahrbahn und mehrere

Kilometer bis zum Ortseingang Konstanz auf der falschen Straßenseite

weiter. An der Kreuzung Reichenaustraße / Riedstraße bog er nach

links in die Riedstraße ab, anschließend fuhr er in die

Max-Stromeyer-Straße ein. Über die Oberlohnstraße bog er ab und raste

schließlich über den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes sowie

eines Baumarktes mit überhöhter Geschwindigkeit wieder auf die

Max-Stromeyer-Straße zu. Im weiteren Verlauf wich er einem dort

befindlichen Streifenwagen über den Gehweg aus und setzte seine Fahrt

in Richtung Kreisverkehr Oberlohn fort. Anschließend steuerte er nach

links entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Elberfeldbrücke. Bei

diesem Abbiegeversuch verlor der junge Mann endgültig die Kontrolle

über sein Fahrzeug, überfuhr den rechten hohen Bordstein und prallte

gegen ein Verkehrszeichen. Sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin

blieben bei dem Unfall unverletzt und konnten schließlich vorläufig

festgenommen werden. Das Fahrzeug, an dem ein Sachschaden in Höhe von

über 5.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Bei seiner

Festnahme gab der 24-Jährige gegenüber der Polizei an, dass er nicht

im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Nachdem bei seiner

Durchsuchung ein Beutel mit betäubungsmittelähnlicher Substanz

aufgefunden wurde, veranlassten die Beamten die Entnahme einer

ärztlichen Blutprobe. Die weiteren Ermittlungen in der Sache dauern

an. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst von der

Fahrweise des Autofahrers genötigt oder gefährdet wurden, werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in

Verbindung zu setzen.

