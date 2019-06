POL-K: 190624-7-K Schlägerei nach Sachbeschädigung beim Abschleppen

Köln (ots) – Am Montagmittag (24. Juni) ist ein Mitarbeiter eines

Abschleppunternehmens (30) in Köln-Mülheim bei einer

Auseinandersetzung mit einem Messer leicht verletzt worden. Sein

Arbeitskollege (39) sowie der 44 Jahre alte Tatverdächtige erlitten

ebenfalls leichte Verletzungen. Alle drei konnten nach ambulanter

Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Polizisten nahmen den

44-jährigen Tatverdächtigen vorübergehend fest. Die Fahndung nach

einem flüchtigen Mittäter dauert an. Zeugen beschreiben den Gesuchten

als circa 30-40 Jahre alten und etwa 1,70 Meter großen Mann. Er soll

kurze, dunkle, hochgegelte Haare haben. Bekleidet war er mit einem

hellen Oberteil mit buntem Muster sowie weißen Schuhen. Auffällig war

ein Festival-Armband an seiner rechten Hand

Hintergrund der Auseinandersetzung war nach bisherigen

Erkenntnissen die Beschädigung eines Autos beim Abschleppen auf der

Holweider Straße im Auftrag des Verkehrsdienstes der Stadt Köln.

Darüber gerieten die Mitarbeiter des Abschleppunternehmens gegen

12.30 Uhr mit einer Passantin und in der Folge mit dem Festgenommenen

sowie einem weiteren Mann in Streit, der in eine Schlägerei mündete.

In deren Verlauf sollen beide Parteien aufeinander eingeschlagen und

sich getreten haben. Der 44-Jährige soll dem 30-Jährigen zudem mit

einem Messer zwei Mal ins Bein gestochen haben.

Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt das Kriminalkommissariat 51 der

Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an

poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Köln | Publiziert durch presseportal.de.