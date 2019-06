BPOLD-B: Bundespolizei-Hubschrauber erneut im Einsatz

Brandenburg / Lieberoser Heide (ots) –

Seit 15 Uhr unterstützt die Bundespolizei mit einem

Transporthubschrauber vom Typ „Super Puma“ in einem Waldstück in der

Lieberoser Heide (Butzen) den Löscheinsatz eines Vegetationsbrandes.

Hier haben sich laut ersten Informationen zwei Brandherde auf einer

Fläche von etwa fünf Hektar ausgebreitet. Der Supa Puma ist mit einem

Feuerlöschbehälter mit einem Fassungsvermögen von knapp 2.000 Litern

ausgestattet und unterstützt damit die Einsatzkräfte der Feuerwehren

am Boden.

