POL-KS: Drei Vierbeiner sorgten für kurzzeitige Vollsperrung der A 44: Autobahnpolizisten fingen ausgebüxte Pferde ein

Autobahn 44 (Landkreis Kassel): Für eine kurzzeitige Vollsperrung

der A 44 in Fahrtrichtung Dortmund sorgten am heutigen Montag drei

ausgebüxte Pferde (siehe Fotos). Die drei Tiere waren auf ihrem

Ausflug gegen 14:30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bad

Wilhelmshöhe und Zierenberg kurzerhand über die Schutzplanke

gesprungen und anschließend auf der Fahrbahn entgegengesetzt der

Fahrtrichtung unterwegs. Um Gefahren für Mensch und Tier

auszuschließen, hatten die Beamten der Polizeiautobahnstation

Baunatal den Verkehr auf der Autobahn anhalten müssen. Mit

tatkräftiger Unterstützung durch einige Verkehrsteilnehmer gelang es

den Autobahnpolizisten nach kurzer Zeit, die drei ausgewachsenen

braunen Pferde zu beruhigen, einzufangen und auf dem Standstreifen

festzuhalten. So war es nach wenigen Minuten bereits wieder möglich,

den Verkehr vorsichtig auf dem linken Fahrstreifen rollen zu lassen.

Die Halterin der Tiere konnte zwischenzeitlich ebenfalls durch die

Polizisten ausfindig gemacht werden. Nachdem sie ihre Vierbeiner mit

Pferdeanhängern von der Autobahn abholte – alles weiterhin unter

Absicherung der Gefahrenstelle durch die Autobahnpolizisten – konnte

der Verkehr in Richtung Dortmund gegen 15:30 Uhr schließlich wieder

ungehindert fließen. Wie sich herausstellte, hatten die Tiere

offenbar einen Weidezaun durchbrochen und sich anschließend auf die

Autobahn verirrt. Zu Schaden kam bei ihrem Ausflug glücklicherweise

niemand.

