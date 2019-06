POL-PDLD: Landau, 22.6.2019, 11.00 Uhr Verkehrskontrolle fotografiert mit Hashtag „fuckthapolice“ in ein soziales Medium eingestellt

Landau (ots) – Ein Foto von einer Verkehrskontrolle vom 22.6.2019

der Polizei Landau wurde in einem sozialen Medium eingestellt und mit

dem Hashtag „Der Tag fängt ja super an fuckthapolice“ durch den

Verfasser betitelt. Nicht nur, dass die Herstellung des Fotos durch

die eingesetzten Beamten bemerkt wurde, hatte der Verfasser in dem

sozialen Medium auch seinen tatsächlichen Namen angegeben. Ihn

erwartet eine Anzeige wegen Beleidung und Verstoßes gegen das Gesetz

betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der

Photographie (KunstUrhG).

