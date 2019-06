BPOL NRW: Bundespolizei findet Drogen und Schreckschusswaffen bei Wohnungsdurchsuchung

Köln (ots) –

Sonntagnachmittag befragten Bundespolizisten einen Reisenden im

Kölner Hauptbahnhof. Bei seiner Durchsuchung fanden die

Bundespolizisten 18 Gramm Amphetamine. Er gab gegenüber den

Polizisten zu, weitere Drogen in seiner Wohnung zu lagern. Bei der

Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten die Polizisten eine nicht

geringe Menge an Betäubungsmitteln, zwei Schreckschusswaffen, mehrere

Hieb- und Stichwaffen sowie weitere Beweismittel.

Kurz nach 15:00 Uhr beobachtete eine Streife der Bundespolizei im

Kölner Hauptbahnhof einen 31-jährigen Mann, der beim Anblick der

Polizisten schnellen Schrittes eine andere Richtung lief. Die Beamten

hielten den Reisenden an und befragten ihn. Dabei gab „ohne

Umschweife“ zu, Drogen bei sich zu haben. Der 31-Jährige wurde mit

zur Dienststelle genommen und durchsucht. Dabei wurde ein Röhrchen

mit 18 Gramm Amphetaminen aufgefunden und beschlagnahmt. Bei einer

weiteren Befragung gab der Kölner an, in seiner Wohnung weitere

Drogen gelagert zu haben. Nach Rücksprache mit der Kriminalpolizei

Köln durchsuchten die Bundespolizisten die Wohnung. Dabei wurden zwei

Schreckschusswaffen, ca. 600 Gramm Amphetamine, ca. 150 Gramm

Marihuana, ca. 80 Gramm Ecstasytabletten, Rauschpilze, zwei

Schwerter, vier Wurfmesser, ein Beil, 23 Messer mit unterschiedlicher

Klingenlänge, drei Macheten und diverse andere Gegenstände

vorgefunden.

Der 31-Jährige wurde festgenommen und zuständigkeitshalber an die

Kriminalpolizei Köln übergeben. Die Waffen, Drogen und anderen

Beweismittel wurden sichergestellt. Die Bundespolizei leitete ein

Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des Betäubungsmittelhandels ein.

