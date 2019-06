POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) –

1. Mit Messer angegriffen, Wiesbaden-Nordenstadt, Hessenring,

22.06.2019, 20:45 Uhr

(He)Am Samstagabend kam es im Hessenring in Wiesbaden-Nordenstadt

zu einem Übergriff mit einem Messer, bei dem ein 66-Jähriger

schwerverletzt wurde. Der Angegriffene wurde in einem Krankenhaus

operiert und schwebt nach derzeitigem Kenntnisstand nicht mehr in

Lebensgefahr. Nach aktuellem Ermittlungsstand kehrte das Opfer gegen

20:45 Uhr an seine Wohnanschrift zurück, als er völlig überraschend

von dem mutmaßlichen Täter angegriffen wurde. Zeugen aus der

Nachbarschaft konnten gegenüber der Kriminalpolizei Angaben zum

Geschehnisablauf machen. Im Rahmen einer Fahndung erfolgte die

Festnahme des dringend Tatverdächtigen circa 30 Minuten nach der Tat

in der Borsigstraße. Derzeit muss von einem privaten Hintergrund der

Tat ausgegangen werden. Der Festgenommene und der Verletzte kennen

sich. Der 38-jährige Tatverdächtige wurde auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Wiesbaden gestern einem Haftrichter vorgeführt,

welcher einen Haftbefehl erließ.

2. Trickdiebin erbeutet Geldtasche, Mainz-Kastel, In der Witz,

22.06.2019, 11:55 Uhr

(He)Am Samstagmittag entwendete eine Trickdiebin in Mainz-Kastel

aus einem Juweliergeschäft eine Geldtasche mit circa 1.000 Euro

Bargeld. Nach dem Diebstahl gelang ihr unerkannt die Flucht. Die

fremde Frau erschien um kurz vor 12:00 Uhr in dem Geschäft und gab

an, eine Kette reparieren lassen zu wollen. Um dies abzuklären ging

die Angestellte in einen Nebenraum, wohin ihr die Frau folgte. Da

dies jedoch kein Kundenbereich war, wurde die Frau sofort des Raumes

verwiesen. Daraufhin ließ die Frau, augenscheinlich als

Ablenkungsmanöver, die Kette fallen, und hob diese mit weiteren

Gegenständen wieder vom Boden auf. Während dieses kurzen, von der

Fremden veranstalteten Tohuwabohu, gelang es der Diebin eine Tasche

mit dem Bargeld an sich zu nehmen und mit dieser die Räumlichkeiten

zu verlassen. Die Frau sei circa 1,65 Meter groß, korpulent, habe

kein Deutsch gesprochen und sei mit einem grünen T-Shirt, einem

weiß/rot-gestreiften Kopftuch sowie Flip-Flops bekleidet gewesen.

Weiterhin habe sie eine Brille sowie eine beige Umhängetasche bei

sich getragen. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen

und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)

345-2140 zu melden.

3. Körperliche Auseinandersetzung zwischen Gruppen, Wiesbaden,

Wilhelmstraße, Warmer Damm, 22.06.2019, 04:00 Uhr

(He)Am frühen Samstagmorgen kam es im Bereich Warmer Damm, an der

dortigen Teichanlage, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehrere

Personen, bei der nach bisherigem Erkenntnisstand zwei Beteiligte

durch Tritte und Schläge leicht verletzt wurden. Den ersten

Ermittlungen zufolge gerieten zwei Personengruppen aufgrund des

mitgeführten Alkohols aneinander. Als dieser Streit gegen 04:00 Uhr

eskalierte, kam es seitens der Angreifer zu Schlägen und Tritten

gegen zwei 37- und 46-jährige Wiesbadener. Ein Täter sei circa 20

Jahre alt, habe eine rote Oberbekleidung sowie gelockte Haare

getragen. Ein zweiter Angreifer soll einen Zopf, bzw. insgesamt

längere Haare getragen haben. Die Geschädigten beschreiben die Täter

als arabisch aussehend. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die

Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich

unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Elektronische Geräte aus PKW entwendet, Wiesbaden,

Bahnhofstraße, 21.06.2019, 18:15 Uhr – 20:15 Uhr

(He)Am Freitagabend, zwischen 18:15 Uhr und 20:15 Uhr drangen

unbekannte Täter in einen in der Bahnhofstraße abgestellten Audi A5

ein und entwendeten elektronische Geräte der Marke Apple sowie eine

Geldkassette. Es entstand ein Schaden von circa 4.000 Euro. Der PKW

wurde auf Höhe der Schlichterstraße für zwei Stunden abgestellt. Bei

seiner Rückkehr waren die Gegenstände aus dem Fahrzeuginnenraum

verschwunden. Wie der oder die Täter in das Fahrzeug gelangten, steht

noch nicht fest. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Werkzeug aus Kastenwagen gestohlen, Wiesbaden-Sonnenberg,

Mühlbergstraße, 21.06.2019, 15:00 Uhr – 23.06.2019, 11:15 Uhr

(He)Auf das im Laderaum eines in der Mühlbergstraße abgestellten

Mercedes Sprinters gelagerte Werkzeug, hatten es am vergangenen

Wochenende unbekannte Täter abgesehen. Diese ließen Werkzeuge im Wert

von circa 2.000 Euro mitgehen. Der Kastenwagen war zwischen Freitag,

15:00 Uhr und Sonntag, 11:15 Uhr auf der Straße abgestellt. An den

Türen des Klein-LKW konnten keine Aufbruchsspuren festgestellt

werden. Entwendet wurden eine Schlagbohrmaschine, eine Bohrmaschine

sowie ein Trennschleifer von Bosch und ein Akkuschrauber von Festool.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und

bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)

345-0 zu melden.

6. Versuchter Einbruch in Baustelle – Täter flüchten, Wiesbaden,

Hollerbornstraße, 23.06.2019, 20:25 Uhr

(He)Am Sonntagabend versuchten unbekannte Täter in der

Hollerbornstraße in Wiesbaden in ein Baustellengebäude einzudringen,

wurden jedoch von einem Zeugen bei der Tatausführung gestört und

flüchteten vom Tatort. An dem ehemaligen Schulgebäude versuchten die

Täter gegen 20:30 Uhr eine Baustellentür gewaltsam zu öffnen. Als sie

sich jedoch von einem Zeugen ertappt fühlten, suchten sie das Weite.

Es entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro. Die Täter seien 30-40

Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, muskulös, trugen mittellange Haare

und seien mit einem hellen T-Shirt sowie einer kurzen Hose bekleidet

gewesen. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und

bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)

345-2340 zu melden.

7. Wohnungseinbruch mit hohem Sachschaden, Wiesbaden,

Dieselstraße, 21.06.2019, 09:40 Uhr – 10:10 Uhr

(He)Innerhalb von nur 30 Minuten drangen Einbrecher in der

Dieselstraße in Wiesbaden in einem Mehrfamilienhaus in eine Wohnung

ein und verursachten einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro.

Geschehen ist der Einbruch am Freitagmorgen zwischen 09:40 Uhr und

10:10 Uhr. Wie die Täter in die Wohnung gelangen konnten ist noch

Gegenstand der laufenden Ermittlungen und steht noch nicht

zweifelsfrei fest. In die Hände fiel ihnen jedoch hochwertiger

Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro sowie ein kleiner

Tresor mit Bargeld. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich

unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Motorraddiebe während Magic Bike unterwegs, Rüdesheim,

21.06.2019 bis 22.06.2019,

(pl)Neben zahlreichen Bikern und Besuchern hat die Magic Bike

Veranstaltung in Rüdesheim leider auch Diebe angelockt, welche es auf

die hochwertigen Motorräder abgesehen hatten. Der Polizei wurden

bislang vier Motorraddiebstähle und zwei gescheiterte Diebstähle

gemeldet. Allein in der Nacht zum Freitag schlugen die Täter in der

Rheinstraße sogleich zweimal zu und erbeuteten dort eine blau-weiße

Harley-Davidson mit dem Kennzeichen KÜN-BD 9 und eine schwarze

Harley-Davidson mit dem Kennzeichen HB-CQ 10. Am Freitagabend wurde

in der Wilhelmstraße der Diebstahl eines dort abgestellten Motorrades

festgestellt. An dem Unikat war zuletzt das belgische Kennzeichen

MANK 689 angebracht. Im Hof eines Hotels in der Marktstraße kam es

dann in der Nacht zum Samstag zu dem vierten Diebstahl. In diesem

Fall entwendeten die Diebe eine mattrot-schwarze Harley-Davidson mit

dem Kennzeichen LU-BO 18. Der Gesamtwert der vier gestohlenen

Maschinen beläuft sich auf über 160.000 Euro. Ein versuchter

Diebstahl ereignete sich in der Nacht zum Samstag zwischen 23.00 Uhr

und 01.35 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße „An der Ringmauer“.

Unbekannte hatten dort erfolglos versucht, ein hochwertiges Motorrad

des Herstellers Dragster zu entwenden. Darüber hinaus machten sich

die Täter in der Nacht zum Samstag im Bereich des Adolf-Kohl-Platzes

an einem Autoanhänger zu schaffen, auf welchem zwei Harley-Davidson

abgestellt waren. Zu einem Diebstahl kam es jedoch auch in diesem

Fall nicht. Neben den Motorraddiebstählen kam es zudem in der Nacht

zum Samstag in der Rheinstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Ein

Sicherheitsdienstmitarbeiter hatte gegen 03.20 Uhr einen jungen Mann

dabei erwischt, wie er aus dem Verkaufsstand eines Motorradhändlers

diverse Bekleidungsstücke entwendete. Der Ertappte stieß den

Sicherheitsmann daraufhin zur Seite und ergriff ohne Beute über eine

Mauer in Richtung Oberstraße die Flucht. Im Bereich des Fluchtweges

konnte weiteres Diebesgut aufgefunden werden, welches dort

offensichtlich bereits für den Abtransport bereitgelegt wurde. Der

dunkel gekleidete Dieb soll etwa 20 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß

sowie athletisch gewesen sein und ein schmales Gesicht sowie kurze,

dunkle Haare gehabt haben. Darüber hinaus soll er mit einem

niederländischen Dialekt gesprochen haben. Personen, die Hinweise zu

den Taten oder zum Verbleib der gestohlenen Motorräder geben können,

werden gebeten, die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer

(06722) 9112-0 zu informieren. Interessant in diesem Zusammenhang

sind auch verdächtige Transportmittel oder Garagen- bzw.

Lagerhallenanmietungen, in welchen die gestohlenen Motorräder

abtransportiert, beziehungsweise gelagert worden sein könnten.

2. Auseinandersetzung in Wörsdorf, Idstein, Wörsdorf, Jahnstraße,

23.06.2019, 01.10 Uhr, (pl)In Wörsdorf kam es in der Nacht zum

Sonntag gegen 01.10 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung

zwischen mehreren Personen. Hierbei soll auch ein Schlagring zum

Einsatz gekommen sein, durch welchen zwei 18 und 23 Jahre alte Männer

verletzt worden sind. Die beiden Verletzten wurden zur ambulanten

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den Angreifer erwartet nun

ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und des

Verstoßes gegen das Waffengesetz.

3. Graffitisprayer erwischt und geflüchtet, Hünstetten,

Wallrabenstein, Auf der Großen Hohl, 21.06.2019, 18.30 Uhr, (pl)Vier

junge Männer haben am Freitagabend das Wasserhäuschen in

Wallrabenstein mit Farbe beschmiert und hierdurch einen Sachschaden

von mehreren Hundert Euro verursacht. Das Quartett wurde gegen 18.30

Uhr von einer Zeugin beim Sprayen erwischt und ergriff daraufhin mit

einem schwarzen BMW die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit

der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in

Verbindung zu setzen.

4. Turnhalle mit Farbe beschmiert, Oestrich-Winkel, Hallgarten,

Rosentalstraße, 21.06.2019 bis 23.06.2019, (pl)Die Fassade der

Turnhalle in der Rosentalstraße in Hallgarten wurde im Verlauf des

Wochenendes mit Farbe besprüht. Hierdurch entstand Sachschaden.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter

der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

5. Gartenzaun beschädigt, Idstein, Egerlandstraße, 21.06.2019,

21.00 Uhr bis 22.06.2019, 09.00 Uhr, (pl)In der Nacht zum Samstag

haben unbekannte Täter in Idstein den Gartenzaun eines Wohnhauses in

der Egerlandstraße beschädigt, indem sie ein Holzelement abbrachen.

Die Tat ereignete sich zwischen 21.00 Uhr und 09.00 Uhr.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter

der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

6. Motorrollerfahrer bei Sturz schwer verletzt, Lorch,

Landesstraße 3033, 23.06.2019, 19.05 Uhr, (pl)Bei einem Unfall auf

der L 3033 bei Lorch wurde am frühen Sonntagabend ein 42-jähriger

Motorrollerfahrer schwer verletzt. Der 42-Jährige war gegen 19.00 Uhr

auf der Landesstraße unterwegs, als er in einer Kurve mit seiner

Honda ins Rutschen geriet und zu Boden stürzte. Der Verletzte musste

zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

7. Kontrolle über Motorrad verloren, Rüdesheim, Oberstraße,

23.06.2019, 10.40 Uhr,

(pl)Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist Sonntagvormittag in

Rüdesheim gegen eine geparkte Harley und eine Sitzbank gestoßen.

Hierbei wurden die beiden auf der Bank sitzenden Frauen leicht

verletzt. Der Motorradfahrer wollte gegen 10.40 Uhr einen Parkplatz

in der Oberstraße verlassen. Beim Einfahren in die Oberstraße verlor

er die Kontrolle über seine Suzuki und stieß zunächst gegen die

geparkte Harley und im weiteren Verlauf gegen die dahinter

befindliche Sitzbank, auf welcher zwei 55 und 56 Jahre alte Frauen

saßen. Die beiden Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der

bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro

geschätzt.

