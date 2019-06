LPI-J: ERGÄNZUNG: Medieninformation der PI Weimar vom 24.06.2019

Weimar (ots) – Nächtliche Toilettensuche endet in der

Polizeiinspektion Weimar

Zwei polnische Männer begaben sich Sonntagnacht gegen 00:45 Uhr in

Begleitung zweier litauischer Frauen in das Studentenwohnheim am

Jakobsplan 1 in Weimar. Das Gebäude wird zurzeit renoviert und ist

durch einen Zaun vor unbefugtem Betreten gesichert. Die Täter

kletterten über selbigen Zaun und begaben sich ins Innere des

Gebäudes.

Dies bemerkte ein aufmerksamer Bürger und verständigte die

Polizei. Diese konnte nach einer Absuche des Wohnheims alle vier

Personen feststellen. Bei der anschließenden Befragung gaben diese

an, sie hätten innerhalb der Baustelle lediglich nach einer Toilette

gesucht. Gegen die vier Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen

Hausfriedensbruchs eingeleitet.

Nachbarschaftsstreit in Blankenhain

Ein 39-jähriger Mann geriet am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr in

Blankenhain mit seinem Nachbar in Streit. Der 51-jährige Täter

beleidigte den Geschädigten und forderte ihn unter Androhung von

Schlägen auf, vors Haus zu kommen. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort

hatte sich die Situation bereits wieder beruhigt. Gegen den Täter

wurde ein Verfahren wegen Nötigung eingeleitet.

Garagenaufbruch in Weimar

Durch unbekannte Täter wurden am Montagmorgen im Zeitraum zwischen

04:00 Uhr und 07:00 Uhr insgesamt zehn Garagen in der

Eduard-Rosenthal-Straße aufgebrochen. Aus verschiedenen Garagen

wurden insgesamt drei Simsons, drei Motorradhelme und ein Kompressor

entwendet. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beläuft sich

auf 5860,- Euro. Zum Aufbrechen der Garagen wurde vermutlich ein

Brecheisen verwendet, durch die große Anzahl beschädigter Tore liegt

der Schaden bei insgesamt 5000,- Euro.

Anne-Marie Rindermann Polizeikommissarin

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Landespolizeiinspektion Jena | Publiziert durch presseportal.de.