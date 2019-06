POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 24. Juni 2019

Offenbach (ots) –

Bereich Offenbach

In eigener Sache:

Polizeihauptkommissar Thomas Eck übernimmt die

Dienststellenleitung in Seligenstadt

(mm) Polizeipräsident Roland Ullmann wird am 27. Juni 2019 in

einer kleinen Feierstunde, die um 14 Uhr im Besprechungsraum der

Polizeistation Seligenstadt stattfindet, Polizeihauptkommissar Thomas

Eck die Urkunde für die Beauftragung in das neue Amt als

Dienststellenleiter der Polizeistation Seligenstadt überreichen.

Erster Polizeihauptkommissar Josef Michael Rösch, der bis dahin die

Polizeistation in Seligenstadt leitete, wechselt zur Abteilung

„Zentrale Dienste“ des Polizeipräsidiums Südosthessen und übernimmt

dort die Leitung der Führungsgruppe. Im Rahmen der Veranstaltung und

im Beisein zahlreich geladener Gäste, wird der „alte“

Dienststellenleiter Josef Michael Rösch verabschiedet und erhält aus

den Händen von Polizeipräsident Roland Ullmann ebenfalls die Urkunde

für die Beauftragung in sein neues Amt.

Medienvertreter sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen (069 8098-1210)

bittet freundlich um namentliche Anmeldungen.

1. Festnahme und U-Haft dank aufmerksamer Zeugin – Offenbach

(aa) Polizeibeamte nahmen am frühen Samstag an der „Hafeninsel“

zwei mutmaßliche Einbrecher vorläufig fest; den entscheidenden Tipp

gab eine aufmerksame Zeugin. Diese hatte gegen 2.40 Uhr zwei Männer

beobachtet. Ein Maskierter wäre an einem Mehrfamilienhaus auf einen

Balkon im ersten Stock geklettert, während der Komplize

offensichtlich „Schmiere stand“. Kurz danach fuhren Polizeibeamte mit

ihrem Streifenwagen unter den Balkon, kletterten ebenfalls nach oben

und nahmen schließlich einen 30-Jährigen vorläufig fest. An der

Balkontür waren Hebelspuren sichtbar, die Tür jedoch noch nicht

geöffnet. Der mutmaßliche Mittäter, ein 22-Jähriger, wurde ebenfalls

festgenommen und später nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Der 30-jährige Beschuldigte dagegen wurde auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Darmstadt – Zweigstelle Offenbach – zur

richterlichen Vorführung gebracht. Es erging Untersuchungshaftbefehl

und der 30-Jährige wurde bereits in eine Justizvollzugsanstalt

gebracht.

2. Versuchte Geldautomatensprengung – Zeugensuche – Offenbach

(as) Die Polizei in Offenbach sucht derzeit nach Zeugen, die am

frühen Montagmorgen Vorbereitungshandlungen zur „Sprengung“ eines

Geldautomaten mitbekommen haben. Gegen 5 Uhr fielen einem jungen Mann

ein Handkarren beladen mit zwei Gasflaschen auf, die im Foyer einer

Bankfiliale in der Erich-Ollenhauer-Straße abgestellt waren. Eine

Gasflasche ist rot/braun mit weißer Netzummantelung, die andere

Gasflasche grau. An den Flaschen waren rot/blaue Schläuche

angebracht. Der Handkarren ist bronzefarben mit blauen Griffen. Die

Polizei sucht nun Zeugen, die um kurz vor 5 Uhr mindestens eine

Person mit einer Handkarre und zwei Gasflaschen gesehen haben. Nach

bisherigen Zeugenangaben soll eine männliche Person bekleidet mit

einer schwarzen Jacke, heller Hose und Handschuhen in Banknähe

gesehen worden sein, die möglicherweise im Zusammenhang mit der

versuchten Geldautomatensprengung steht. Die Polizei vermutet, dass

der beziehungsweise die Täter bei der Tatausführung gestört wurden

und es deshalb bei einem Versuch blieb. Vielleicht gibt es auch

Zeugen, die Hinweise geben können, woher die Gasflaschen und die

Handkarre stammen oder wo sie nun fehlen. Die Kripo in Offenbach hat

die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können,

melden sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

Hinweis: Ein Bild ist beigefügt

3. Auto an kompletter Seite beschädigt – Unfallverursacher

geflüchtet – Zeugen gesucht – Offenbach

(as) Am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr streifte ein bislang

Unbekannter beim Vorbeifahren einen geparkten weißen VW Transporter.

Eine 54-jährige Frau aus Mühlheim stellte ihr Fahrzeug in der

Aschaffenburger Straße in Höhe der Hausnummer 14 ab. Als sie kurze

Zeit später erneut an ihr Fahrzeug herantrat, stellte sie fest, dass

ihr VW Bus auf der kompletten linken Seite, beginnend am hinteren bis

hin zum vorderen Kotflügel, beschädigt war. Zwar hatte die Frau einen

Zettel mit einer Telefonnummer an ihrer Frontscheibe gefunden, jedoch

ist die Rufnummer nicht vergeben. Aufgrund der Beschädigungen geht

die Polizei derzeit von einem Lastkraftwagen als möglichen

Unfallverursacher aus, der sich nach dem Zusammenstoß von der

Unfallstelle in unbekannte Richtung entfernte. Es entstand ein

Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen,

die Hinweise zum Verursacher geben können. Sie werden gebeten, sich

bei der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu

melden.

4. Zwei Fahrradfahrer stoßen zusammen und einer flüchtet –

Helferin und Zeugen bitte melden! – Rodgau/Hainhausen

(aa) Die Polizei sucht nach dem Zusammenstoß zweier Radfahrer

Zeugen, wobei sich der Unfall bereits am Freitag, 14. Juni 2019, in

der Hans-Sachs-Straße ereignet hat. Eine 18 bis 25 Jahre alte Frau,

die dem Verletzten zur Hilfe kam, soll sich bitte ebenfalls melden.

Die Polizei ermittelt zudem wegen Unfallflucht. Gegen 13.15 Uhr an

jenem Freitag war ein Jugendlicher mit seinem Fahrrad im

Naturschutzgebiet zwischen Jügesheim und Hainhausen unterwegs und

wollte vom Feldweg aus durch das Tor in die Hans-Sachs-Straße radeln.

Dort stieß er jedoch mit einem etwa 40 Jahre alten Rennradfahrer

zusammen. Der 14-Jährige stürzte, brach sich den linken Arm und

musste später operiert werden. Der unbekannte Radfahrer war kräftig,

trug Rennkleidung, einen Helm und eine Sonnenbrille. Sein Fahrrad war

zum Teil rotfarben. Eine junge Frau eilte dem Jungen zur Hilfe,

hinterließ allerdings keine Personalien. Sie und weitere Zeugen

werden nun gebeten, sich bei den Fluchtermittlern unter der Rufnummer

06183 911550 zu melden.

5. Bauschutt in der Natur entsorgt – Zeugen gesucht! –

Gemarkung Egelsbach

(aa) Unbekannte haben auf der Gutwiesenschneise sieben Kubikmeter

Bauschutt abgeladen. Die Stelle liegt parallel zur Kreisstraße 168

und etwa einen Kilometer vom Wasserwerk entfernt in Richtung

Egelsbach. Ein Zeuge entdeckte den illegal entsorgten Müll am

Sonntagmorgen, gegen 9.30 Uhr, und gab an, dass am Samstag dort noch

nichts lag. Offenbar wurde eine Gartenhütte abgebaut und entsorgt.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter mit einem Laster oder

Transporter auf dem Feldweg vorfuhren. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer

069 8098-1234.

Hinweis: Ein Bild ist beigefügt.

6. Steine auf der Fahrbahn – Mühlheim

(ak) Ein bislang Unbekannter sorgte am Sonntagabend, gegen 22.45

Uhr, für mehrere Autopannen auf der Friedensstraße. Der Unbekannte

legte auf die zwei, in eine Richtung führenden Fahrstreifen, jeweils

einen größeren Stein mitten auf die Fahrbahn. Drei Autos fuhren

darüber, sodass bei allen Sachschaden entstand und eines davon sogar

nicht mehr fahrbereit war. Personen wurden hierbei nicht verletzt.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Mühlheim unter der

Rufnummer 06108 6000-0.

7. Peugeot fuhr gegen Mauer – Wer war der Fahrer? – Mühlheim

am Main

(ak) Polizeibeamte wurden am frühen Samstag zu einem Unfall in die

Lessingstraße gerufen. Gegen 2 Uhr war ein schwarzer Peugeot 308

gegen eine Grundstücksmauer und ein Hoftor in Höhe der Hausnummer 41

gefahren. Am Fahrzeug befanden sich eine 46-Jährige aus Frankfurt und

ein 31-Jähriger aus Kleinheubach. Während die Frau leichte Blessuren

erlitt, wurde der Mann schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht.

Unklar ist, wer das Fahrzeug gefahren hat. Beide mutmaßlichen

Insassen standen augenscheinlich unter Alkoholeinfluss und haben nach

derzeitigen Erkenntnissen keine gültige Fahrerlaubnis. Es entstand

ein Sachschaden von etwa 45.000 Euro. Wer kann Hinweise zum Fahrer

und den Insassen geben? Zeugen melden sich bitte bei der

Polizeistation Mühlheim am Main unter der Rufnummer 06108 6000-0.

Bereich Main-Kinzig

1. Unbekannter flüchtet nach Zusammenstoß – Zeugen gesucht –

Gründau

(as) Zwischen Samstagvormittag, 11 Uhr und Sonntagmittag, 12 Uhr,

ereignete sich in Rothenbergen eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein

Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro entstand. Der graue BMW 320d

einer Neuberger Firma stand auf dem Parkplatz des Sportplatzes

Rothenbergen in der Wiesenstraße geparkt. Ein bislang unbekannter

Autofahrer stieß vermutlich beim Ausparken gegen die hintere

Stoßstange des BMW und beschädigte diese leicht. Anschließend

entfernte er sich von der Unfallstelle in unbekannte Richtung und

ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern oder seine

Personalien zu hinterlassen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise

zum Auto oder Fahrer geben können. Sie werden gebeten, sich bei der

Polizeistation Gelnhausen unter der Rufnummer 06151 827-0 zu melden.

2. Unbekannter rammt geparktes Auto und flüchtet – Zeugen

gesucht – Erlensee

(as) Zwischen Freitagnacht, 0.30 Uhr und Samstagmorgen, 10 Uhr,

touchierte in Langendiebach ein Unbekannter einen weißen Fiat Doblo

und flüchtete. Ein 44-jähriger Mann aus Erlensee parkte sein Fahrzeug

in der Feldstraße entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Als er am

Samstag gegen 10 Uhr an sein Fahrzeug herantrat, stellte er fest,

dass sein vorderer rechter Kotflügel stark eingedrückt war. Aufgrund

der vorhandenen Spurenlage geht die Polizei derzeit von einem

Lastkraftwagen als möglichen Unfallverursacher aus, der sich nach dem

Zusammenstoß von der Unfallstelle in unbekannte Richtung entfernte,

ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 3.000

Euro zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei

sucht Zeugen, die Hinweise zum Auto oder Fahrer geben können. Sie

werden gebeten, sich bei der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer

06183 91155-0 zu melden.

3. Jogger wurde von Hund gebissen – wer ist der Tierhalter? –

Bruchköbel

(aa) Ein Jogger wurde am Sonntagmorgen im Bereich Ulmenweg von

einem Hund gebissen. Die Polizei ermittelt nun und bittet um Hinweise

zum Hundehalter und seinem Tier. Gegen 9.35 Uhr lief der Mann aus

Bruchköbel am Ortsrand und traf an einer dortigen Brücke er auf den

50 bis 60 Jahre alten Unbekannten mit Hund. Dieser soll der

Forderung, den Hund anzuleinen, nicht nachgekommen sein. Stattdessen

wurde der 51-Jährige von dem Schäferhund-Mischling ins Bein gebissen.

Die Wunde wurde ärztlich behandelt. Der Hundeführer war etwa 1,85

Meter groß und kräftig. Er war mit einer schwarzen kurzen Hose,

weißem T-Shirt sowie einer schwarzen Basecap bekleidet. Die Polizei

ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu

erreichen.

4. Motorradfahrerin schwer verletzt – Freigericht/Neuses

(ak) Am Sonntagabend kam es zwischen einer 53-jährigen

Motorradfahrerin und einem 52-jährigen Opel-Fahrer zu einem schweren

Verkehrsunfall. Gegen 17.55 Uhr befuhr die Motorradfahrerin die

Landesstraße 3339 aus Neuses kommend in Richtung Albstadt. Der

entgegenkommende Fahrer wollte nach ersten Erkenntnissen circa 100

Meter vor dem Ortseingang Neuses nach links in einen Feldweg

abbiegen. Hierbei übersah er offensichtlich die vorfahrtberechtigte

Motorradfahrerin. Diese konnte nicht mehr abbremsen oder ausweichen,

stieß frontal mit dem Auto zusammen und wurde dabei schwer verletzt.

Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Die

Freiwillige Feuerwehr Neuses sorgte für die Absperrung, Bergung und

Reinigung der Fahrbahn. Zeugen melden sich bitte bei der

Polizeistation Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

Offenbach, 24.06.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

