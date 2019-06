POL-KA: (CW)Nagold – Wohnungseinbruch

Nagold (ots) – Ein oder mehrere unbekannte Täter sind zwischen

Freitagnachmittag und Samstagmittag in ein Wohnhaus in der

Schillerstraße in Nagold über ein Kellerfenster eingedrungen und

haben das komplette Haus durchsucht. Ob etwas abhandenkam, ist noch

unklar. Das Kriminalkommissariat Calw führt hierzu die weiteren

Ermittlungen.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Karlsruhe | Publiziert durch presseportal.de.