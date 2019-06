POL-PPWP: Einbrecher schlägt Zeugen nieder

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Bei einem versuchten Einbruch in ein

Sportheim in der Heidestraße ist in der Nacht zum Montag ein

36-Jähriger von einem Einbrecher niedergeschlagen worden.

Der Anwohner hörte gegen 1:30 Uhr verdächtige Geräusche. Er

schaute nach und stellte fest, dass sich ein Einbrecher am Sportheim

zu schaffen machte. Der 36-Jährige hielt den Mann fest, als er

plötzlich von hinten niedergeschlagen wurde. Offensichtlich hatte der

Einbrecher einen Komplizen. Die Täter flüchteten in den Wald. Sie

waren mit sogenannten Sturmhauben maskiert. Einer der Männer sei etwa

1,85 Meter groß und mit einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidet

gewesen. Auf einem Ärmel stand etwas in weißer „Schnörkelschrift“

geschrieben. Der verletzte 36-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins

Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit

der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Westpfalz | Publiziert durch presseportal.de.