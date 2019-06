POL-BOR: Bocholt – Nach Einbruch geflüchtet

Bocholt (ots) – In eine Spielhalle in Bocholt ist ein Unbekannter

in der Nacht zu Montag eingebrochen. Eine Zeugin hatte gegen 03.30

Uhr beobachtet, wie der Täter in das Gebäude an der Straße Westend

eingedrungen war. Eine Fahndung im Nahbereich blieb ergebnislos,

ebenso durch einen Polizeihubschrauber. In der Spielhalle hatte der

Unbekannte einen Automaten aufgebrochen. Ob der Täter dabei auch an

Bargeld gekommen ist, stand zunächst nicht fest. Der Verdächtige war

circa 1,75 Meter groß, hatte eine schmale, sportliche Statur, hatte

kurze Haare und war bekleidet mit einem grauen Oberteil. Die Polizei

bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel.

(02871) 2990.

