POL-MG: Diebstahl aus Rohbau

Mönchengladbach (ots) – Sie verbogen mit Gewalt eine

Baustellentür, bis man kriechend in den dahinterliegenden Raum

gelangen konnte. Aus selbigem stahlen die Einbrecher dann zwischen

Freitag, 16 Uhr und Samstag, 9 Uhr mehrere Baustellengeräte aus dem

Rohbau auf der Viehstraße in Rheindahlen und flüchteten anschließend

in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in

Zusammenhang stehen könnten, bitte an die Polizei unter 02161-290.

(cw)

