POL-HSK: 46-jährige Frau schwer verletzt

Schmallenberg (ots) – (Korrektur: Alter der Frau) Bei einem

Verkehrsunfall auf der Landstraße 737 zwischen Werpe und Felbecke

wurde am Montagmorgen eine 46-jährige Autofahrerin schwer verletzt.

Die Frau fuhr gegen 08.15 Uhr in Richtung Felbecke. Aus bislang

unbekannten Gründen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier

prallte der graue VW Passat gegen einen Baum. Nach ersten

Erkenntnissen hatte die Schmallenbergerin ihren Sicherheitsgurt nicht

angelegt. Die Frau musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug

gerettet werden. Anschließend wurde sie mit lebensgefährlichen

Verletzungen in eine Unfallklinik geflogen. Die Landstraße war

während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Zur weiteren

Unfallklärung sucht die Polizei nach Zeugen. Wer kann Angaben zum

Unfallgeschehen geben. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg

unter 0 29 74 – 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis | Publiziert durch presseportal.de.