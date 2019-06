POL-HAM: Auseinandersetzung auf der Ritterstraße

Hamm-Mitte (ots) – Leicht verletzt wurde ein 22-Jähriger bei einer

Auseinandersetzung an der Ritterstraße. Gegen 10.45 Uhr bedrohten ein

27-Jähriger und ein 23-Jähriger den 22-Jährigen mit einem Messer.

Daraufhin warf der Bedrohte Dachpfannen aus einem Container in

Richtung seiner Kontrahenten. Anschließend kam es zu einer

körperlichen Auseinandersetzung, wobei der 22-Jährige leicht am Arm

verletzt wurde. Die eingesetzten Beamten stellten ein Messer

sicher.(jb)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Hamm | Publiziert durch presseportal.de.