POL-COE: Dülmen, Fehrbelliner Platz/ Scheiben eingeworfen

Coesfeld (ots) – Zwei Fenster eines Gebäudes am Fehrbelliner Platz

in Dülmen sind im Zeitraum zwischen Freitagmittag (21. Juni) und

Samstagmorgen mit Steinen eingeworfen worden. In dem Haus sind Büros

und Arztpraxen untergebracht. Zeugen werden gebeten, sich bei der

Polizei zu melden: 02594/7930

