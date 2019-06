POL-KB: Volkmarsen-Lütersheim – Einbruch in Sportlerheim, Musiktruhe gestohlen

Korbach (ots) – Am frühen Samstagmorgen, in der Zeit von 03.30 bis

09.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Sportlerheim in Lütersheim

ein. Nachdem sie eine Scheibe eingeschlagen hatte, konnte sie in das

Gebäude einsteigen. Hier durchsuchten sie alle Räume wie Umkleide,

Gastraum und Lager. Sie stahlen eine Musiktruhe der Firma Teufel.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die

Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-9799-0, oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

