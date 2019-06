FW-Heiligenhaus: Spaß und Ernst: Alle Hände voll zu tun (Meldung 16/2019)

Heiligenhaus (ots) –

Alle Hände voll zu tun – diese Wörter beschreiben das vergangene

Wochenende der Feuerwehr Heiligenhaus. Jugendfeuerwehr, Einsatz- und

Unterstützungsabteilung waren von Freitag bis Sonntag beschäftigt.

Zwei Einsätze waren eher die Nebensache, aber das laufende Stadtfest

sowie eine Feier der Feuerwehr Mettmann forderten viele helfende

Hände – trotzdem brachte es allen viel Spaß.

Jugendfeuerwehr machte den Anfang

150 Jahre alt wurde die Feuerwehr Heiligenhaus in diesem Jahr –

dies war und ist der Grund für viele Veranstaltungen mit

Feuerwehr-Beteiligung oder sogar unter Feuerwehr-Federführung.

„Trotzdem sind wir auf den regulären Highlights der Stadt vertreten“,

weiß Pressesprecher Nils Vollmar. „Wenn unter dem Kirchturm gefeiert

wird, sind wir dabei.“ Am Freitagnachmittag startete die

Jugendfeuerwehr mit dem Befüllen der Wassercontainer auf der

Hauptstraße, mehrere Stunden waren die Jugendlichen hier unterwegs.

„Natürlich ist das viel Arbeit, aber jeder Verein oder Institution

trägt seinen Teil zum Stadtfest bei. Das ist ein tolles

Gemeinschaftsgefühl.“

Zwei Einsätze und Bereitschaft am Samstag

Während am Samstag die Trödelmeile bereits auf der Hauptstraße

lief, wurde die Feuerwehr gegen halb elf zur Rheinlandstraße

alarmiert. Dort war ein Rollerfahrer gestürzt, das Verletzungsmuster

erforderte eine vorsichtige Umlagerung auf eine Trage. „Es waren mehr

Hände gefragt, als der Rettungsdienst hatte – da haben wir dann

unterstützt.“, schildert Vollmar. Nach wenigen Minuten war der

Einsatz beendet. In der Innenstadt kam es währenddessen zu

Verkehrsproblemen, da die Ausweichstrecke über die Hauptstraße auf

Grund des Stadtfestes gesperrt war.

„Saugt die Eindrücke vom Tag ein, ihr seid bei einem fast

einmaligen Ereignis dabei“, stimmte Vollmar eine Mannschaft des

Löschzuges 2 am Samstagabend an der Feuer- und Rettungswache ein.

Zwölf Einsatzkräfte verlegten mit zwei Fahrzeugen für 12 Stunden

ihren Dienstort nach Mettmann. Die dortige Feuerwehr feierte

ebenfalls ihr 150-jähriges Jubiläum. Damit auch jedes

Feuerwehrmitglied feiern konnte, sicherten die zwölf Kräfte,

gemeinsam mit der hauptamtlichen Feuerwache, den Brandschutz der

Kreisstadt. „Bei Einsätzen kommt es für uns ganz selten mal vor, dass

wir fremde Wachen besetzen. Aber vorgeplant ist das ein absolutes

Novum.“, so Vollmar. Die Kräfte wurden an der Wache von der

Mettmanner Wehrleitung in Empfang genommen, anschließend erfolgte die

Einweisung auf Fahrzeuge und Geräte. „Für uns alle ist das eine ganz

neue Erfahrung. Wir leben die Feuerwehr-Gemeinschaft, ein ganz tolles

Gefühl!“

Während die Einsatzbereitschaft in Mettmann ohne Alarm verlief,

schrillten in Heiligenhaus in der Nacht auf Sonntag noch einmal die

Funkmelder. Kurz vor zwei Uhr nachts piepste in einer Wohnung an der

Hauptstraße ein Heimrauchmelder. Auch nach tiefgreifender Erkundung

stellten die Einsatzkräfte kein Feuer und kein Rauch fest, gelöscht

werden musste zum Glück nicht.

Krönender Abschluss am Sonntag

Wie gewohnt schien am „Stadtfest-Sonntag“ die Sonne über

Heiligenhaus. Neben vielen Aktionen auf der „Vereinsmeile“ stellte

sich auch die Feuerwehr wieder vor – diesmal in Höhe der Jahnstraße.

Für Aufsehen sorgten immer wieder die Trupps, die in voller Montur

über die Vereinsmeile liefen und spontan Aufgaben anderer Stände

übernahmen. „Das kam sehr gut an“, freut sich Organisator Christian

Peipe. So drehten die Einsatzkräfte Zuckerwatte, spielten in voller

Montur Volleyball oder besetzten das Feuerwehrauto im

Kinderkarussell. Eine große Überraschung gelang gemeinsam mit der

SSVg Heiligenhaus: Auf der Tanzfläche gegenüber vom alten Pastorat

tanzten Angehörige der Jugendfeuerwehr und der Einsatzabteilung

gemeinsam mit den Line-Dancern des Sportvereins. „Ein

Feuerwehr-Tanz-Flashmob sozusagen“, ergänzt

Stadtjugendfeuerwehrwartin Daniela Hemmert.

Feuerwehr sucht weiter Nachwuchs

„Wir geben immer alles – im Jubiläumsjahr noch eine Schüppe mehr

als sonst“, zieht Wehrleiter Ulrich Heis das Resümee. Was viele nicht

direkt sehen: Das Alltagsgeschäft der ehrenamtlichen Wehr läuft

weiter. Brandwachen müssen besetzt werden, die Bereitschaftsdienste

koordiniert, beim Einsatz müssen genug Leute da sein. „Die

Anstrengungen, genug Leute zu finden, werden immer intensiver. Seit

dem Wegfall der Wehrpflicht sind wir komplett auf uns selbst gestellt

– die Anwerbung von neuen ehrenamtlichen Kräften ist eine

Mammut-Aufgabe.“ Durch Werbeaktionen wie das Stadtfest oder die rege

Kommunikation in den sozialen Medien hofft die Wehr auf neue

Interessenten. „Unser Übungsdienst ist grundsätzlich erst einmal für

jeden offen – alle zwei Wochen freitags um 18:55 Uhr geht’s los.“ Der

Dienstplan kann auf der Webseite der Wehr eingesehen werden.

