POL-ME: Streit wegen Parkplatz: Erkrather bewusstlos geschlagen – Erkrath – 1906126

Mettmann (ots) –

Am späten Freitagabend (21. Juni 2019) hat ein Unbekannter einen

20 Jahre alten Erkrather nach einem Streit wegen eines Parkplatzes

ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Der Erkrather wurde durch

den Schlag kurzzeitig bewusstlos. Die Polizei ermittelt und bittet um

Zeugenhinweise.

Gegen 20:30 Uhr fuhr der 20-jährige Erkrather über den Gödinghover

Weg in Richtung Erkrather Bahnhof. Dabei fiel ihm der Fahrer eines

Mini Coopers auf, welcher seinen Wagen am Fahrbahnrad so abstellte,

dass der schmale Weg für die dort verkehrenden großen Landmaschinen

nicht mehr befahrbar war. Daraufhin sprach der 20-Jährige den Fahrer

des Mini Coopers an und bat ihn, seinen Wagen woanders zu parken.

Es entwickelte sich ein kurzer verbaler Streit, in dessen Verlauf

der Mann dem Erkrather mit der Faust ins Gesicht schlug. Der

20-Jährige stürzte bewusstlos zu Boden und wachte erst einige Minuten

später mit starken Schwellungen im Gesicht im Straßengraben wieder

auf. Unterdessen war der Fahrer des Mini Coopers mit seinem Auto

davon gefahren, woraufhin der Erkrather die Polizei informierte.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich konnte die

Polizei nichts Verdächtiges mehr feststellen. Der Fahrer soll etwa 45

Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,85 groß gewesen sein. Er war in

Begleitung einer nicht näher beschriebenen Frau. Sein Mini Cooper war

orange, schwarz und grau. Weitere Beschreibungen liegen der Polizei

nicht vor.

Ein Rettungswagen brachte den 20-Jährigen zur Behandlung in ein

Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02104 9480-6450.

